Le Chalard

Les 1 001 histoires du Chalard

Rue de l’Église Le Chalard Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15 18:30:00

Date(s) :

2026-08-15

L’après-midi, balade contée dans les rues du Chalard avec les Passeurs d’histoire sur la thématique des années d’après guerre, suivi d’un apéritif, de grands jeux et d’un repas champêtre. En soirée, évocation de souvenirs Peyrouliers avec Michel Moyrand, écrivain, suivi d’un bal Populaire. .

Rue de l’Église Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 52 42 66

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English : Les 1 001 histoires du Chalard

L’événement Les 1 001 histoires du Chalard Le Chalard a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays de Saint-Yrieix