Auberchicourt

Les 10 ans d’Aubert le loup

Auberchicourt Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Célébrez les 10 ans du géant Aubert le loup d’Auberchicourt avec un défilé XXL le samedi 13 juin de 17h à 20h ! Gilles, géants, cornemuses, associations locales, groupes musicaux !

10 ans, ça se fête !

Le géant Aubert le loup fête sa 10ème bougie autour d’un défilé carnavalesque XXL le samedi 13 juin de 17h à 20h !

Plus de 15 géants, plusieurs groupes musicaux, des associations locales, des Gilles et des cornemuses vont faire vibrer les rues d’Auberchicourt.

Parcours

Départ Rue d’Auxerre

– Cité du Pavé

– Rue Jacques Prévert

– Boulevard de la Liberté

– Rue Pierre Joseph-Laurent

Rue du 8 Mai 1945

Avenue Clemenceau

– Boulevard de la Liberté

– Boulevard Coquelet

– Rue Bernonville

Arrivée Place Suzanne Lanoy .

Auberchicourt 59165 Nord Hauts-de-France +33 3 27 92 43 30

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English :

Celebrate the 10th anniversary of the giant Aubert le loup d’Auberchicourt with an XXL parade on Saturday, June 13 from 5pm to 8pm! Gilles, giants, bagpipes, local associations, musical groups!

L’événement Les 10 ans d’Aubert le loup Auberchicourt a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent