AGENDA · Cartelègue
Les 10 ans du 4L 4L Café Cartelègue
samedi 4 juillet 2026 · 4L Café · Cartelègue
Informations pratiques
Cartelègue
Les 10 ans du 4L
4L Café 18 Rue des Quatre Lieues Cartelègue Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
10 ans, ça se fête ! Le 4L espère vous accueillir nombreux pour l’occasion !
Animations diverses et variées et concert Sally and The Duck ! .
4L Café 18 Rue des Quatre Lieues Cartelègue 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 81 75 83 cafecartelegue@gmail.com
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English : Les 10 ans du 4L
L’événement Les 10 ans du 4L Cartelègue a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde