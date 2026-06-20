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AGENDA · Cartelègue

Les 10 ans du 4L 4L Café Cartelègue

samedi 4 juillet 2026 · 4L Café · Cartelègue

Les 10 ans du 4L 4L Café Cartelègue

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
4L Café
Adresse
18 Rue des Quatre Lieues
Ville
33390 Cartelègue
Département
Gironde
Tarif

Cartelègue

Les 10 ans du 4L

4L Café 18 Rue des Quatre Lieues Cartelègue Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

10 ans, ça se fête ! Le 4L espère vous accueillir nombreux pour l’occasion !
Animations diverses et variées et concert Sally and The Duck !   .

4L Café 18 Rue des Quatre Lieues Cartelègue 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 81 75 83  cafecartelegue@gmail.com

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English : Les 10 ans du 4L

L’événement Les 10 ans du 4L Cartelègue a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

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