Les 10 ans du 4L 4L Café Cartelègue

Informations pratiques

Cartelègue

Les 10 ans du 4L

4L Café 18 Rue des Quatre Lieues Cartelègue Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

10 ans, ça se fête ! Le 4L espère vous accueillir nombreux pour l’occasion !

Animations diverses et variées et concert Sally and The Duck ! .

4L Café 18 Rue des Quatre Lieues Cartelègue 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 81 75 83 cafecartelegue@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les 10 ans du 4L

L’événement Les 10 ans du 4L Cartelègue a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde