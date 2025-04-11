Les 10 kilomètres du Marathon de Colmar Kaysersberg Vignoble
Les 10 kilomètres du Marathon de Colmar Kaysersberg Vignoble dimanche 20 septembre 2026.
Les 10 kilomètres du Marathon de Colmar
Place de l’église Sigolsheim Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Début : Dimanche 2026-09-20 10:45:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
2026-09-20
Epreuve de course à pied, entre vignoble forêt et ville, sur les 10 derniers kilomètres du Marathon de Colmar.
Vous voulez vous dépenser et vous dépasser ? Alors, venez participer à l’épreuve des 10 kilomètres du marathon de Colmar !
Cette année, le tracé partira de Sigolsheim pour arriver à Colmar sur la Place Rapp.
Il est possible de retirer son dossard le vendredi de 14h à 18h, le samedi de 10h à 18h ou le dimanche de 7h à 8h45 sur le village Marathon, installé Place Rapp.
Sur inscription. .
Place de l’église Sigolsheim Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 colmarmarathonclub@gmail.com
English :
Running event, between vineyards, forest and town, on the last 10 kilometers of the Colmar Marathon.
