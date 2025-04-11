Les 10 kilomètres du Marathon de Colmar Kaysersberg Vignoble

Les 10 kilomètres du Marathon de Colmar

Place de l’église Sigolsheim Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-09-20 10:45:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

2026-09-20

Epreuve de course à pied, entre vignoble forêt et ville, sur les 10 derniers kilomètres du Marathon de Colmar.

Vous voulez vous dépenser et vous dépasser ? Alors, venez participer à l’épreuve des 10 kilomètres du marathon de Colmar !

Cette année, le tracé partira de Sigolsheim pour arriver à Colmar sur la Place Rapp.

Il est possible de retirer son dossard le vendredi de 14h à 18h, le samedi de 10h à 18h ou le dimanche de 7h à 8h45 sur le village Marathon, installé Place Rapp.

Sur inscription. .

Place de l’église Sigolsheim Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 colmarmarathonclub@gmail.com

English :

Running event, between vineyards, forest and town, on the last 10 kilometers of the Colmar Marathon.

