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Les 100 ans d’Emak Bakia Théâtre Beheria Bidart

jeudi 15 octobre 2026 · Théâtre Beheria · Bidart

Les 100 ans d’Emak Bakia Théâtre Beheria Bidart

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Théâtre Beheria
Adresse
Chemin des Écoliers
Ville
64210 Bidart
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit

Bidart

Les 100 ans d’Emak Bakia

Théâtre Beheria Chemin des Écoliers Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 19:00:00
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-10-15

Les Journées du Patrimoine se déroulent toujours au même moment que les Fêtes d’Automne.
Cela les rend depuis plusieurs années peu visibles sur notre commune. En lieu et place d’une participation à ces journées nationales, Toki-Toki organise un temps fort patrimoine à la mi-octobre. Histoire de donner plus de visibilité à l’histoire de notre ville.
Cette année, nous rendons hommage à Man Ray et à son film sur-réaliste Emak Bakia (Fiche-moi la paix) tourné il y a 100 ans dans la villa éponyme de la colline de Parlementia.

Le film En quête d’Emak Bakia du réalisateur de Pampelune Oskar Alegria sera projeté au théâtre.
L’artiste y mène une véritable enquête qu’il confie au hasard et au vent pour essayer de percer les secrets de cette œuvre iconique et emplie de mystère.   .

Théâtre Beheria Chemin des Écoliers Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22  toki-toki@bidart.fr

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English : Les 100 ans d’Emak Bakia

L’événement Les 100 ans d’Emak Bakia Bidart a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Bidart

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