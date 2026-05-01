Les 100 ans du Domaine Christophe Avi Domaine Christophe Avi Laplume

Laplume

Les 100 ans du Domaine Christophe Avi

Domaine Christophe Avi 1910 route de Montagnac Laplume Lot-et-Garonne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-25 02:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Dimanche 24 mai ouverture des activités à 10h, repas traiteur à 35€/pers, 2 concerts à 15h et à 20h, tombola à 5€, animations variées.

Lundi 25 mai pique-nique libre ou repas brasero à 25€/pers. Entrée gratuite avec dégustations et visites.

Week-end des 100 ans du Domaine Christophe Avi 24 & 25 mai 2026

Dimanche 24 mai Journée festive

Dès 10h ouverture des activités.

Repas traiteur Maison K le midi sur réservation (35€/pers apéritif offert).

Concert du groupe Gavroche à partir de 14h,

Concert d’Alex Leris System à 20h.

Tombola Gagne ton poids en vin réservé aux personnes ayant réservé le repas du dimanche avec Maison K, (vente de tickets 5e, tirage le soir à 18h)

Les Olympiades du domaine tout au long de l’après-midi avec des activités en tout genre autour du vin.

Snacking en vente libre toute la soirée.

Lundi 25 mai Pique-Nique chez les Vignerons Indépendants

Journée détente avec possibilité de venir pique-niquer librement au domaine ou bien réserver un repas brasero (25€/pers). .

Domaine Christophe Avi 1910 route de Montagnac Laplume 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 67 84 38 christopheavi.ch@gmail.com

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English : Les 100 ans du Domaine Christophe Avi

Sunday, May 24: opening of activities at 10 a.m., catered meal at 40?/pers, concert at 3 p.m., tombola at 5?, various entertainment.

Monday May 25: free picnic, brazier meal at 20?/pers. Free admission with tastings and tours.

L’événement Les 100 ans du Domaine Christophe Avi Laplume a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Destination Agen