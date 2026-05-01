Les 100 ans du Domaine Christophe Avi Domaine Christophe Avi Laplume
Les 100 ans du Domaine Christophe Avi Domaine Christophe Avi Laplume dimanche 24 mai 2026.
Laplume
Les 100 ans du Domaine Christophe Avi
Domaine Christophe Avi 1910 route de Montagnac Laplume Lot-et-Garonne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-25 02:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Dimanche 24 mai ouverture des activités à 10h, repas traiteur à 35€/pers, 2 concerts à 15h et à 20h, tombola à 5€, animations variées.
Lundi 25 mai pique-nique libre ou repas brasero à 25€/pers. Entrée gratuite avec dégustations et visites.
Week-end des 100 ans du Domaine Christophe Avi 24 & 25 mai 2026
Dimanche 24 mai Journée festive
Dès 10h ouverture des activités.
Repas traiteur Maison K le midi sur réservation (35€/pers apéritif offert).
Concert du groupe Gavroche à partir de 14h,
Concert d’Alex Leris System à 20h.
Tombola Gagne ton poids en vin réservé aux personnes ayant réservé le repas du dimanche avec Maison K, (vente de tickets 5e, tirage le soir à 18h)
Les Olympiades du domaine tout au long de l’après-midi avec des activités en tout genre autour du vin.
Snacking en vente libre toute la soirée.
Lundi 25 mai Pique-Nique chez les Vignerons Indépendants
Journée détente avec possibilité de venir pique-niquer librement au domaine ou bien réserver un repas brasero (25€/pers). .
Domaine Christophe Avi 1910 route de Montagnac Laplume 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 67 84 38 christopheavi.ch@gmail.com
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English : Les 100 ans du Domaine Christophe Avi
Sunday, May 24: opening of activities at 10 a.m., catered meal at 40?/pers, concert at 3 p.m., tombola at 5?, various entertainment.
Monday May 25: free picnic, brazier meal at 20?/pers. Free admission with tastings and tours.
L’événement Les 100 ans du Domaine Christophe Avi Laplume a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Destination Agen