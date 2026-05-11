Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Musik’O’Remparts Laplume

Musik’O’Remparts Laplume

Musik’O’Remparts Laplume mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : LES REMPARTS DE LAPLUME

Ville : 47310 Laplume

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Laplume

Musik’O’Remparts

LES REMPARTS DE LAPLUME Laplume Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-08-05 22:30:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Laplume animation présentent trois soirées de concert
22 JUILLET JAVA BOHEME
05 AOUT LOS AGUILHONES
19 AOUT OBO & MIA
Laplume animation présentent trois soirées de concert
22 JUILLET JAVA BOHEME
05 AOUT LOS AGUILHONES
19 AOUT OBO & MIA   .

LES REMPARTS DE LAPLUME Laplume 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 16 67  bernard.berthoumieux@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musik’O’Remparts

Laplume animation presents three evenings of concerts:
jULY 22 JAVA BOHEME
aUGUST 05 LOS AGUILHONES
aUGUST 19 OBO & MIA

L’événement Musik’O’Remparts Laplume a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Agen

À voir aussi à Laplume (Lot-et-Garonne)