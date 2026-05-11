Musik’O’Remparts Laplume
Musik’O’Remparts Laplume mercredi 22 juillet 2026.
Laplume
Musik’O’Remparts
LES REMPARTS DE LAPLUME Laplume Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-08-05 22:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Laplume animation présentent trois soirées de concert
22 JUILLET JAVA BOHEME
05 AOUT LOS AGUILHONES
19 AOUT OBO & MIA
Laplume animation présentent trois soirées de concert
22 JUILLET JAVA BOHEME
05 AOUT LOS AGUILHONES
19 AOUT OBO & MIA .
LES REMPARTS DE LAPLUME Laplume 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 16 67 bernard.berthoumieux@orange.fr
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English : Musik’O’Remparts
Laplume animation presents three evenings of concerts:
jULY 22 JAVA BOHEME
aUGUST 05 LOS AGUILHONES
aUGUST 19 OBO & MIA
L’événement Musik’O’Remparts Laplume a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Agen