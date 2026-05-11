Laplume

Musik’O’Remparts

LES REMPARTS DE LAPLUME Laplume Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-08-05 22:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Laplume animation présentent trois soirées de concert

22 JUILLET JAVA BOHEME

05 AOUT LOS AGUILHONES

19 AOUT OBO & MIA

Laplume animation présentent trois soirées de concert

22 JUILLET JAVA BOHEME

05 AOUT LOS AGUILHONES

19 AOUT OBO & MIA .

LES REMPARTS DE LAPLUME Laplume 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 16 67 bernard.berthoumieux@orange.fr

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English : Musik’O’Remparts

Laplume animation presents three evenings of concerts:

jULY 22 JAVA BOHEME

aUGUST 05 LOS AGUILHONES

aUGUST 19 OBO & MIA

L’événement Musik’O’Remparts Laplume a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Agen