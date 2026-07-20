Informations pratiques

Pamproux

Les 12 heures de Pamproux

Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Course folklorique ouverte à tous, enfants & adultes, débutants & confirmés. Pas de licence, pas de budget XXL… juste une caisse, un casque et l’envie de dévaler la piste à toute allure et de gagner (ou de se faire remarquer ).

⏱ Les chronos sont pris au sérieux. Les fous du volant aussi.

Une journée de fête dans une ambiance conviviale — buvette, restauration, expo de voitures anciennes et animations pour toute la famille. Les places sont limitées, les agendas se remplissent vite ! .

Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 91 19 52 lespamprofolies@gmail.com

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English : Les 12 heures de Pamproux

L’événement Les 12 heures de Pamproux Pamproux a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Haut Val De Sèvre