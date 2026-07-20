Les 12 heures de Pamproux Pamproux
dimanche 13 septembre 2026 · Pamproux
Informations pratiques
Pamproux
Les 12 heures de Pamproux
Pamproux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Course folklorique ouverte à tous, enfants & adultes, débutants & confirmés. Pas de licence, pas de budget XXL… juste une caisse, un casque et l’envie de dévaler la piste à toute allure et de gagner (ou de se faire remarquer ).
⏱ Les chronos sont pris au sérieux. Les fous du volant aussi.
Une journée de fête dans une ambiance conviviale — buvette, restauration, expo de voitures anciennes et animations pour toute la famille. Les places sont limitées, les agendas se remplissent vite ! .
Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 91 19 52 lespamprofolies@gmail.com
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English : Les 12 heures de Pamproux
L’événement Les 12 heures de Pamproux Pamproux a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Haut Val De Sèvre
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