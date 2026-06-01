Les 150 ans de la ligne Animations dans la ville Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade
Les 150 ans de la ligne Animations dans la ville Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade vendredi 26 juin 2026.
La Tremblade
Les 150 ans de la ligne Animations dans la ville
Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 11:00:00
fin : 2026-06-26 18:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Dans le cadre des 150 ans de la ligne Saujon-La Tremblade, remontez le temps à La Tremblade lors d’une journée animée !
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Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17
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English :
To celebrate the 150th anniversary of the Saujon-La Tremblade line, step back in time in La Tremblade for a day of fun!
L’événement Les 150 ans de la ligne Animations dans la ville La Tremblade a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de La Tremblade
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