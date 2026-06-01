Les 150 ans de la ligne Dédicaces Rue de la résinerie La Tremblade
Les 150 ans de la ligne Dédicaces Rue de la résinerie La Tremblade vendredi 26 juin 2026.
La Tremblade
Les 150 ans de la ligne Dédicaces
Rue de la résinerie Gare touristique La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Dans le cadre des 150 ans de la ligne Saujon-La Tremblade, Dédicace de Patrick Giro et Marie Avril
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Rue de la résinerie Gare touristique La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
As part of the 150th anniversary of the Saujon-La Tremblade line, a book signing by Patrick Giro and Marie Avril
L’événement Les 150 ans de la ligne Dédicaces La Tremblade a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de La Tremblade
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