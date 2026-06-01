Les 150 ans de la ligne Expositions à la capitainerie Port de plaisance La Tremblade jeudi 25 juin 2026.

La Tremblade

Les 150 ans de la ligne Expositions à la capitainerie

Port de plaisance Capitainerie de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-01

Dans le cadre des 150 ans de la ligne Saujon-La Tremblade, expositions à la capitainerie

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Port de plaisance Capitainerie de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

As part of the 150th anniversary of the Saujon-La Tremblade line, exhibitions at the harbor master’s office

L’événement Les 150 ans de la ligne Expositions à la capitainerie La Tremblade a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de La Tremblade