Les 150 ans de la ligne Expositions à la capitainerie Port de plaisance La Tremblade
Les 150 ans de la ligne Expositions à la capitainerie Port de plaisance La Tremblade jeudi 25 juin 2026.
La Tremblade
Les 150 ans de la ligne Expositions à la capitainerie
Port de plaisance Capitainerie de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-01
Dans le cadre des 150 ans de la ligne Saujon-La Tremblade, expositions à la capitainerie
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Port de plaisance Capitainerie de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
As part of the 150th anniversary of the Saujon-La Tremblade line, exhibitions at the harbor master’s office
L’événement Les 150 ans de la ligne Expositions à la capitainerie La Tremblade a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de La Tremblade
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