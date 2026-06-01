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Les 150 ans de la ligne Expositions à la capitainerie Port de plaisance La Tremblade

Les 150 ans de la ligne Expositions à la capitainerie Port de plaisance La Tremblade jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Port de plaisance

Adresse : Capitainerie de La Tremblade

Ville : 17390 La Tremblade

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

La Tremblade

Les 150 ans de la ligne Expositions à la capitainerie

Port de plaisance Capitainerie de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-25 2026-07-01

Dans le cadre des 150 ans de la ligne Saujon-La Tremblade, expositions à la capitainerie
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Port de plaisance Capitainerie de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

As part of the 150th anniversary of the Saujon-La Tremblade line, exhibitions at the harbor master’s office

L’événement Les 150 ans de la ligne Expositions à la capitainerie La Tremblade a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de La Tremblade

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