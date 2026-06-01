Les 150 ans de la ligne Soirée conte Rue de la résinerie La Tremblade samedi 27 juin 2026.

La Tremblade

Les 150 ans de la ligne Soirée conte

Rue de la résinerie Gare touristique La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre des 150 ans de la ligne Saujon-La Tremblade, Soirée conte Rue de la gare par Ollivro Vassili

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Rue de la résinerie Gare touristique La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

As part of the 150th anniversary of the Saujon-La Tremblade line, “Soirée conte à Rue de la Gare” by Ollivro Vassili

L’événement Les 150 ans de la ligne Soirée conte La Tremblade a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de La Tremblade