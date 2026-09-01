Informations pratiques

Soorts-Hossegor

Les 150 ans du Lac

Lac d’Hossegor Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La journée de célébration des 150 ans du Lac est un évènement proposé par la Ville de Soorts-Hossegor à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, avec la participation des associations locales.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le 19 septembre 2026, et dans le cadre de la célébration des 150 ans du lac marin, la Ville de Soorts-Hossegor met à l’honneur l’un de ses patrimoines naturels les plus précieux et emblématiques.

En partenariat avec les associations locales et les acteurs du territoire, une programmation riche d’animations, d’ateliers et de rencontres invite petits et grands à découvrir l’histoire, les paysages, la biodiversité et les multiples richesses de ce patrimoine naturel unique.

Programme complet sur https://www.soorts-hossegor.fr/actualites-de-la-ville/150-ans-du-lac-de-soorts-hossegor-programme-complet .

Lac d’Hossegor Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Les 150 ans du Lac

The celebration marking the lake’s 150th anniversary is an event organized by the City of Soorts-Hossegor as part of theEuropean Heritage Days, with the participation of local organizations.

L’événement Les 150 ans du Lac Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Hossegor