Les 24 Heures de la Barque à Saint-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud samedi 25 juillet 2026.

Saint-Hilaire-la-Palud

Les 24 Heures de la Barque à Saint-Hilaire-la-Palud

Saint-Hilaire-la-Palud Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 13:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Depuis plus de 40 ans et maintenant devenu une référence en matière de bons moments, de partage, de détente pour certains et de sport pour les autres. Venez profiter de la fraicheur du marais lors d’une véritable fête du sport.

Programmation

SAMEDI 25 JUILLET

13h30 Présentation des équipages

15h Départ de la Course des 24h en Fanfare

16h Spectacle tout public

19h Apéro Folk avec Valentine Lambert

21h30 Chanson guinguette populaire avec Mimi Triple Bordel

00h DJ Global Live TechnoTitouan L.C.S et le rappeur Seny D

DIMANCHE 26 JUILLET

8h Ouverture Vide greniers

11h Spectacle tout public

12h SEVEN TEAM Groupe de Rythme & blues

13h30 Bal traditionnel Les Noceaux d’o mara + Air’in

15h Arrivée de la course suivie de la remise des prix

Food trucks et restauration sur place.

Bière et soft. Espaces ombragées. .

Saint-Hilaire-la-Palud 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine conchesetrigoles@gmail.com

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English : Les 24 Heures de la Barque à Saint-Hilaire-la-Palud

L’événement Les 24 Heures de la Barque à Saint-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Niort Marais Poitevin