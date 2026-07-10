Sortie nature Les Orthoptères du Marais de Saint-Hilaire-la-Palud Parc Ornithologique Saint-Hilaire-la-Palud

Informations pratiques

Saint-Hilaire-la-Palud

Sortie nature Les Orthoptères du Marais de Saint-Hilaire-la-Palud

Parc Ornithologique Les oiseaux du Marais Poitevin Saint-Hilaire-la-Palud Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et DSNE organisent une sortie nature Les Orthoptères du Marais de Saint-Hilaire-la-Palud

Venez découvrir le marais de Saint-Hilaire-la-Palud, et plus particulièrement le groupe des orthoptères et leurs habitats.

Inscription conseillée v.boutin@cen-na.org .

Parc Ornithologique Les oiseaux du Marais Poitevin Saint-Hilaire-la-Palud 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 95 54 33 a.Villeneuve@cen-na.org

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English : Sortie nature Les Orthoptères du Marais de Saint-Hilaire-la-Palud

L’événement Sortie nature Les Orthoptères du Marais de Saint-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT 79