Sortie nature Les Orthoptères du Marais de Saint-Hilaire-la-Palud Parc Ornithologique Saint-Hilaire-la-Palud
samedi 8 août 2026 · Parc Ornithologique · Saint-Hilaire-la-Palud
Informations pratiques
Saint-Hilaire-la-Palud
Sortie nature Les Orthoptères du Marais de Saint-Hilaire-la-Palud
Parc Ornithologique Les oiseaux du Marais Poitevin Saint-Hilaire-la-Palud Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et DSNE organisent une sortie nature Les Orthoptères du Marais de Saint-Hilaire-la-Palud
Venez découvrir le marais de Saint-Hilaire-la-Palud, et plus particulièrement le groupe des orthoptères et leurs habitats.
Inscription conseillée v.boutin@cen-na.org .
Parc Ornithologique Les oiseaux du Marais Poitevin Saint-Hilaire-la-Palud 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 95 54 33 a.Villeneuve@cen-na.org
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English : Sortie nature Les Orthoptères du Marais de Saint-Hilaire-la-Palud
L’événement Sortie nature Les Orthoptères du Marais de Saint-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT 79