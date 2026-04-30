La Ferté-Bernard

Les 3 jours Foire exposition

Place Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04

Entrée libre.

Foire exposition environ 200 exposants, tous corps de métier pour l’aménagement intérieur et extérieur de la maison, véhicule, loisirs… Un salon de la gastronomie se tiendra dans la salle Gérard Dutertre. .

Place Général de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 72

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English :

L’événement Les 3 jours Foire exposition La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-04-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude