Les 3 jours Foire exposition La Ferté-Bernard
Les 3 jours Foire exposition La Ferté-Bernard vendredi 4 septembre 2026.
La Ferté-Bernard
Les 3 jours Foire exposition
Place Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-04
Entrée libre.
Foire exposition environ 200 exposants, tous corps de métier pour l’aménagement intérieur et extérieur de la maison, véhicule, loisirs… Un salon de la gastronomie se tiendra dans la salle Gérard Dutertre. .
Place Général de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les 3 jours Foire exposition La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-04-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
À voir aussi à La Ferté-Bernard (Sarthe)
- Les Rendez vous de St Lyphard La Ferté-Bernard 29 mai 2026
- La Cyclo Fertoise La Ferté-Bernard 31 mai 2026
- Fête de la Musique La Ferté-Bernard 21 juin 2026
- Danse et Musique Temps Fort La Ferté-Bernard 27 juin 2026
- Visite thématique L’hôtel Courtin de Torsay et les maisons de la place de la Lice Office de tourisme La Ferté-Bernard 7 juillet 2026