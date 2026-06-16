Saint-Laurent-de-Lévézou

Les 34ème Foulées Vertes de Lalo

Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Courses route, randonnée et courses pour les enfants au programme de cette 34ème édition !

10km, Randonnée 4 km

Apéro concert La Carriole et DJ YLAN

Restauration rapide sur place .

Saint-Laurent-de-Lévézou 12350 Aveyron Occitanie +33 6 30 73 45 76

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English :

Road races, trail runs, and kids’ races are on the program for this 34th edition!

L’événement Les 34ème Foulées Vertes de Lalo Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)