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Les 34ème Foulées Vertes de Lalo Saint-Laurent-de-Lévézou

Les 34ème Foulées Vertes de Lalo Saint-Laurent-de-Lévézou

Les 34ème Foulées Vertes de Lalo Saint-Laurent-de-Lévézou vendredi 3 juillet 2026.

Ville : 12350 Saint-Laurent-de-Lévézou

Département : Aveyron

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif :

Saint-Laurent-de-Lévézou

Les 34ème Foulées Vertes de Lalo

Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Courses route, randonnée et courses pour les enfants au programme de cette 34ème édition !
10km, Randonnée 4 km
Apéro concert La Carriole et DJ YLAN
Restauration rapide sur place   .

Saint-Laurent-de-Lévézou 12350 Aveyron Occitanie +33 6 30 73 45 76 

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English :

Road races, trail runs, and kids’ races are on the program for this 34th edition!

L’événement Les 34ème Foulées Vertes de Lalo Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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