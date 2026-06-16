Les 34ème Foulées Vertes de Lalo Saint-Laurent-de-Lévézou
Les 34ème Foulées Vertes de Lalo Saint-Laurent-de-Lévézou vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Laurent-de-Lévézou
Les 34ème Foulées Vertes de Lalo
Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Courses route, randonnée et courses pour les enfants au programme de cette 34ème édition !
10km, Randonnée 4 km
Apéro concert La Carriole et DJ YLAN
Restauration rapide sur place .
Saint-Laurent-de-Lévézou 12350 Aveyron Occitanie +33 6 30 73 45 76
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English :
Road races, trail runs, and kids’ races are on the program for this 34th edition!
L’événement Les 34ème Foulées Vertes de Lalo Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)