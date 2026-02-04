Les 40 ans de RéciDives Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer

Les 40 ans de RéciDives

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-17

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-06-17

Le Sablier, centre national de la marionnette présente cette exposition rétrospective des 40 ans du festival de marionnnettes RéciDives.

Le Sablier, centre national de la marionnette présente cette exposition rétrospective des 40 ans du festival de marionnettes RéciDives. .

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27

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English : Les 40 ans de RéciDives

Le Sablier, centre national de la marionnette presents this retrospective exhibition celebrating 40 years of the RéciDives puppet festival.

L’événement Les 40 ans de RéciDives Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge