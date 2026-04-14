Les 50 ans de la base du parc – journée famille, BASE EEDF DU PARC, Morbecque
Les 50 ans de la base du parc – journée famille, BASE EEDF DU PARC, Morbecque dimanche 24 mai 2026.
Les 50 ans de la base du parc – journée famille Dimanche 24 mai, 10h00 BASE EEDF DU PARC Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T19:00:00+02:00
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Le dimanche 24 mai 2026, venez célébrer avec nous les 50 ans de la Base du Parc lors d’une grande journée festive, conviviale et ouverte à tous !
Concerts live avec Sea Sex & Smout et Les Pet’Boontjes
Marché de producteurs, créateurs et artisans locaux et régionaux
Grand espace enfants : jeux en bois, structures gonflables, activités nature et initiation au scoutisme…
Animations et visites en forêt pour découvrir le site
Entrée gratuite – Ouvert à tous
Restauration et buvette sur place
Dimanche 24 mai 2026
Venez en famille ou entre amis pour partager ce moment festif !
BASE EEDF DU PARC 63 rue du parc 59190 Morbecque Morbecque 59190 Nord Hauts-de-France
Le dimanche 24 mai 2026, venez célébrer avec nous les 50 ans de la Base du Parc lors d’une grande journée festive, conviviale et ouverte à tous !