Les 50 ans de la base du parc – Le festival, BASE EEDF DU PARC, Morbecque

Les 50 ans de la base du parc – Le festival 23 et 24 mai BASE EEDF DU PARC Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-24T00:00:00+02:00 – 2026-05-24T01:30:00+02:00

La Base du Parc organise son premier festival de musique, avec une programmation qui plaira à tous les goûts. Tout au long de la soirée, plusieurs groupes locaux et régionaux se produiront sur scène, proposant des styles variés : chanson française, pop-folk, rock et électro.

The North Project (électro / house) : Après avoir brillé sur la scène du Touquet Music Beach Festival et de grands festivals en France, The North Project débarque à la Base du Parc. Originaire des Hauts-de-France, Florian est en pleine ascension et promet un set électro, house, tech house qui va faire bouger la Base du Parc !

Color Snake (rock) : Originaire de Calais, Color Snake signe un retour très attendu avec leur premier EP Plan B, prévu pour courant 2026. Leurs deux singles forts, et , illustrent déjà la profondeur et la maturité du groupe. Color Snake compte bien s’imposer comme une révélation majeure sur la scène rock française.

Les Flamands Reuzes (pop / folk) : Les Flamands Reuzes viennent des quatre coins des Flandres pour partager leur univers musical, à la fois varié et entraînant. Ils revisitent des grands classiques de tous styles à leur manière, mêlant pop et folk avec authenticité. Entre la voix captivante d’Alexis, les airs de violon à l’inspiration irlandaise de Jan et les rythmes énergiques de Beu Beuw, leur musique vous embarquera du début à la fin.

Veuleubuz’ (reprise chanson française) : Veuleubuz’ c’est une belle bande de 4 musiciens qui vous feront chanter et danser sur vos musiques préférées. Que vous aimiez la chanson française ou non, vous ne serez pas déçus par leurs reprises 2.0 de Joe Dassin, Dalida, Souchon, Delpech, Johnny et bien d’autres. Ils vous réservent même quelques compos !

Un espace entièrement dédié à la fête sera proposé, avec des concerts, des jeux flamands, un bar, de la restauration rapide…

BASE EEDF DU PARC 63 rue du parc 59190 Morbecque Morbecque 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/eedf-base-du-parc/evenements/festival-50eme-anniversaire-de-la-base-du-parc »}]

La Base du Parc organise son premier festival de musique. Toute la soirée, plusieurs groupes se produiront sur scène, proposant des styles variés : chanson française, pop-folk, rock et électro.