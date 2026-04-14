Les 50 ans de la base du parc – Le Bal Folk, BASE EEDF DU PARC, Morbecque

Les 50 ans de la base du parc – Le Bal Folk Vendredi 29 mai, 20h00 BASE EEDF DU PARC Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T20:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T20:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:00:00+02:00

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Pour clore en beauté toutes ces festivités, la Base du Parc vous invite à son bal folk plein de musique et de bonne humeur le vendredi 29 mai 2026 !

Les groupes smitlap et Assabiya – Folk vous feront voyager au rythme de mélodies entraînantes, parfaites pour danser, chanter ou simplement profiter de l’ambiance conviviale.

: 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

▶ Billetterie : https://baseduparc.eedf.fr/billetterie-balfolk/

La Base du Parc – Morbecque (59)

Vendredi 29 mai 2026

BASE EEDF DU PARC 63 rue du parc 59190 Morbecque Morbecque 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://baseduparc.eedf.fr/billetterie-balfolk/ »}] [{« link »: « https://baseduparc.eedf.fr/billetterie-balfolk/ »}]

Les groupes smitlap et Assabiya – Folk vous feront voyager au rythme de mélodies entraînantes, parfaites pour danser, chanter ou simplement profiter de l’ambiance conviviale.