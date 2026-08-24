Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

Les 500 ans des Foires d’Orval

Place de la République Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-26

Date(s) :

2026-10-17

Un événement emblématique de Saint-Amand-Montrond.

Chaque année, au cœur de l’automne, Saint-Amand-Montrond s’anime aux couleurs des Foires d’Orval, un rendez-vous incontournable dont les origines remontent en 1431.

Pendant neuf jours, le centre-ville vibre au rythme des festivités, accueillant la grande famille des forains ainsi que des milliers de visiteurs venus savourer l’ambiance unique de cet événement traditionnel. .

Place de la République Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An emblematic event for Saint-Amand-Montrond.

L’événement Les 500 ans des Foires d’Orval Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-08-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE