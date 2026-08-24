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Les 500 ans des Foires d’Orval Saint-Amand-Montrond

samedi 17 octobre 2026 · Saint-Amand-Montrond

Les 500 ans des Foires d’Orval Saint-Amand-Montrond

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
lundi 26 octobre 2026
Adresse
Place de la République
Ville
18200 Saint-Amand-Montrond
Département
Cher
Tarif

Saint-Amand-Montrond

Les 500 ans des Foires d’Orval

Place de la République Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-26

Date(s) :
2026-10-17

Un événement emblématique de Saint-Amand-Montrond.
Chaque année, au cœur de l’automne, Saint-Amand-Montrond s’anime aux couleurs des Foires d’Orval, un rendez-vous incontournable dont les origines remontent en 1431.

Pendant neuf jours, le centre-ville vibre au rythme des festivités, accueillant la grande famille des forains ainsi que des milliers de visiteurs venus savourer l’ambiance unique de cet événement traditionnel.   .

Place de la République Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire  

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English :

An emblematic event for Saint-Amand-Montrond.

L’événement Les 500 ans des Foires d’Orval Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-08-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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