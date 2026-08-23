Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

Journées Portes ouvertes Ecole Municipale d’Art

Cours Manuel Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-02 10:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-02

Venez découvrir les ateliers proposés tout au long de l’année et échanger avec les enseignants autour des différentes pratiques artistiques.

Au programme dessin, peinture, reliure, céramique / kintsugi, art graphique et modèle vivant.

Que vous soyez débutant, amateur ou simplement curieux, ces journées sont l’occasion idéale de découvrir l’École Municipale d’Art et peut-être de trouver votre prochaine activité artistique ! .

Cours Manuel Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 64 63 ecole.art@ville-saint-amand-montrond.fr

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English :

Come discover the workshops offered throughout the year and talk with the teachers about various artistic practices.

L’événement Journées Portes ouvertes Ecole Municipale d’Art Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-08-23 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE