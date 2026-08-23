Journées Portes ouvertes Ecole Municipale d’Art Saint-Amand-Montrond
mercredi 2 septembre 2026 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
Journées Portes ouvertes Ecole Municipale d’Art
Cours Manuel Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-02 10:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-02
Venez découvrir les ateliers proposés tout au long de l’année et échanger avec les enseignants autour des différentes pratiques artistiques.
Au programme dessin, peinture, reliure, céramique / kintsugi, art graphique et modèle vivant.
Que vous soyez débutant, amateur ou simplement curieux, ces journées sont l’occasion idéale de découvrir l’École Municipale d’Art et peut-être de trouver votre prochaine activité artistique ! .
Cours Manuel Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 64 63 ecole.art@ville-saint-amand-montrond.fr
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English :
Come discover the workshops offered throughout the year and talk with the teachers about various artistic practices.
L’événement Journées Portes ouvertes Ecole Municipale d’Art Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-08-23 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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