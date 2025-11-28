Conférence le désastre de la Fronde en Berry Saint-Amand-Montrond

Conférence le désastre de la Fronde en Berry Saint-Amand-Montrond dimanche 30 août 2026.

Conférence le désastre de la Fronde en Berry

Allée du Prince de Condé Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Olivier Troignon
  .

Allée du Prince de Condé Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 42 76 

English :

Olivier Troignon

L’événement Conférence le désastre de la Fronde en Berry Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-11-28 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE