Soirée 100% filles Saint-Amand-Montrond
Soirée 100% filles Saint-Amand-Montrond samedi 30 mai 2026.
Saint-Amand-Montrond
Soirée 100% filles
300 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 22:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Une soirée 100% filles, 100% good vibes de 18h à 22h30
Ramène tes copines et viens passer une soirée inoubliable !
30€ extérieur 27€ abonnée & CSE
Mineures (+15 ans) autorisées uniquement à l’espace aquatique
Les activités réflexologie, tirage de carte, pilates et colorimétrie sont proposées sur créneaux horaires. Ces ateliers sont accessibles sur réservation auprès de l’accueil (places limitées). 30 .
300 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 59 70
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English :
A 100% girls’ night out, 100% good vibes from 6 to 10:30 p.m
L’événement Soirée 100% filles Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-05-08 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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