Saint-Amand-Montrond

Soirée 100% filles

300 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Une soirée 100% filles, 100% good vibes de 18h à 22h30

Ramène tes copines et viens passer une soirée inoubliable !

30€ extérieur 27€ abonnée & CSE

Mineures (+15 ans) autorisées uniquement à l’espace aquatique

Les activités réflexologie, tirage de carte, pilates et colorimétrie sont proposées sur créneaux horaires. Ces ateliers sont accessibles sur réservation auprès de l’accueil (places limitées). 30 .

300 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 59 70

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English :

A 100% girls’ night out, 100% good vibes from 6 to 10:30 p.m

L’événement Soirée 100% filles Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-05-08 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE