Nuit européenne des musées au Musée Saint-Vic Saint-Amand-Montrond
Nuit européenne des musées au Musée Saint-Vic Saint-Amand-Montrond samedi 23 mai 2026.
Saint-Amand-Montrond
Nuit européenne des musées au Musée Saint-Vic
Cours Manuel Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
.
Cours Manuel Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 55 20 musee.saint.vic@sam18200.fr
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English :
L’événement Nuit européenne des musées au Musée Saint-Vic Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-05-12 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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