Saint-Amand-Montrond

Nuit européenne des musées au Musée Saint-Vic

Cours Manuel Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

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Cours Manuel Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 55 20 musee.saint.vic@sam18200.fr

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English :

L’événement Nuit européenne des musées au Musée Saint-Vic Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-05-12 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE