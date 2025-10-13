Rencontres musicales du Festival d’Ainay-le-Vieil à Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond

Rencontres musicales du Festival d’Ainay-le-Vieil à Saint-Amand-Montrond

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2026-05-23 20:30:00

Samedi soir à l’opéra

Spectacle proposé dans le cadre de la participation de la ville au réseau La Matrice, Bourges Capitale Européenne de la Culture 2028.

Opéra Eugène Onéhuine de Tchaïkovski. Le cadre romantique par excellence resserré autour de quatre personnages principaux. Quand amour, amitié, trahison, naïveté se croisent sans se rencontrer…. Ce spectacle, qui est proposé dans le cadre des rencontres musicales du château d’Ainay-le-Vieil, revient sur les planches de la Pyramide avec une mise en scène augmentée. Avec Volodmir Kapshuk (Onéguine), Fiona Fauchois (Tatiana), Paul Gaugler (Lenski), Mathilde Liberté (Le Petit Olga), David Zobel (piano), Direction artistique David Molard Soriano; adaptation et mise en scène Constance Clara Guibert; Création Lumières Vincent Lemoine 30 .

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 11 33

English :

Saturday night at the opera

The show is part of the city’s participation in the La Matrice network, Bourges European Capital of Culture 2028.

