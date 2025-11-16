Gonzesse Saint-Amand-Montrond
Gonzesse Saint-Amand-Montrond vendredi 29 mai 2026.
Gonzesse
3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi 2026-05-29
fin : 2026-05-29
2026-05-29
Victoire Gilardin
ONE WOMAN SHOW
Public à partir de 12 ans
Durée 1h
Du cabaret blouson de cuir au bistrot talons aiguilles, Victoire dénonce avec un humour populaire les injustices sociales des oubliés. Un one Woman show à la bonne franquette !
Jeu et écriture Victoire Gilardin .
3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
English :
Victoire Gilardin
ONE WOMAN SHOW
Public from 12 years old
Running time 1h
German :
Victoire Gilardin
ONE WOMAN SHOW
Publikum ab 12 Jahren
Dauer 1 Std
Italiano :
Victoire Gilardin
SPETTACOLO DI UNA SOLA DONNA
Per un pubblico dai 12 anni in su
Durata 1 ora
Espanol :
Victoire Gilardin
ESPECTÁCULO PARA UNA MUJER
Para público a partir de 12 años
Duración 1 hora
