Saint-Amand-Montrond

Le Voyage de Marco

Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Le Voyage de Marco vous embarque sur la Route de la Soie. Conte musical de Sally Galet

Les élèves des écoles élémentaires et du Conservatoire de Saint-Amand-Montrond vous invitent à découvrir un conte musical imaginé par Sally Galet, entre aventures, découvertes et musiques du monde. Une belle traversée artistique à partager en famille.

Avec la participation des élèves des écoles des Buissonnets, du Vernet, de Marceau et Saint-Joseph ainsi que des élèves de la création sonore du CRC.

Informations & réservations 02 48 82 11 33 .

Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 11 33

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English :

Marco’s Journey takes you on a journey along the Silk Road. Musical tale by Sally Galet

L’événement Le Voyage de Marco Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-05-15 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE