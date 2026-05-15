Le Voyage de Marco Saint-Amand-Montrond
Le Voyage de Marco Saint-Amand-Montrond samedi 6 juin 2026.
Saint-Amand-Montrond
Le Voyage de Marco
Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Le Voyage de Marco vous embarque sur la Route de la Soie. Conte musical de Sally Galet
Les élèves des écoles élémentaires et du Conservatoire de Saint-Amand-Montrond vous invitent à découvrir un conte musical imaginé par Sally Galet, entre aventures, découvertes et musiques du monde. Une belle traversée artistique à partager en famille.
Avec la participation des élèves des écoles des Buissonnets, du Vernet, de Marceau et Saint-Joseph ainsi que des élèves de la création sonore du CRC.
Informations & réservations 02 48 82 11 33 .
Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 11 33
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English :
Marco’s Journey takes you on a journey along the Silk Road. Musical tale by Sally Galet
L’événement Le Voyage de Marco Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-05-15 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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