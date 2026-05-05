Concert de pianos, Musée Saint-Vic, Saint-Amand-Montrond

Concert de pianos Samedi 23 mai, 18h00 Musée Saint-Vic Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

Ouverture de la Nuit Européenne des Musées 2026 à 18h avec un concert de pianos dans les jardins du musée, en collaboration avec le Conservatoire à Rayonnement Communal, les élèves de piano et leur professeur Jun Phan Thanh.

Musée Saint-Vic Cours Manuel, 18200 Saint-Amand-Montrond, France Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire 0248965520 http://www.ville-saint-amand-montrond.fr/le-musee-saint-vic-f-70.html Le Musée municipal a été fondé au début du XXe siècle par Théogène Chavaillon. Le nom de Saint-Vic est donné en référence à Saint-Guy.

Tour à tour maison de ville des abbés commendataires de Noirlac, couvent de femmes, prison, cet édifice, niché aux confins d’un merveilleux jardin, regroupe les collections du musée de Saint-Amand-Montrond depuis 1938. Le livre de Saint-Amand-Montrond se feuillette ici du paléolithique à la seconde guerre mondiale, en passant par l’époque gallo-romaine, les XIe, XIIe, XVe siècles et les traditions populaires. La visite permet de découvrir quelques pièces rares illustrant le riche passé de cette partie du Berry. Autoroute A71, sortie Saint-Amand-Montrond à 5 km du musée, 250 km de Paris, 140 km de Clermont-Ferrand

Nuit européenne des musées

©ville de saint-amand-montrond