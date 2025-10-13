Roman Doduik Adorable Saint-Amand-Montrond
Quand on est suivi par 3 millions d’abonnés sur les réseaux, mieux vaut toujours être adorable ! Humour, dès 7 ans Durée 1h15
Mais quand il coupe sa caméra, Roman redevient ce mec de 25 ans à la vie pas toujours très instagramable…
Sans tabou mais toujours avec une sympathie communicative, Roman DODUIK balance tout les coulisses de l’influence, son addiction au Sundae et au rap dépressif, la liste infinie de ses phobies et sa vie amoureuse bien loin des clichés.
Révélation du dernier Montreux Comedy festival, Roman se montre aussi à l’aise sur scène que devant les caméras. .
145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 11 33
When you’re followed by 3 million network subscribers, it’s always best to be adorable! Humor, ages 7 and up Running time 1h15
