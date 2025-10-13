Roman Doduik Adorable

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Quand on est suivi par 3 millions d’abonnés sur les réseaux, mieux vaut toujours être adorable ! Humour, dès 7 ans Durée 1h15

Mais quand il coupe sa caméra, Roman redevient ce mec de 25 ans à la vie pas toujours très instagramable…

Sans tabou mais toujours avec une sympathie communicative, Roman DODUIK balance tout les coulisses de l’influence, son addiction au Sundae et au rap dépressif, la liste infinie de ses phobies et sa vie amoureuse bien loin des clichés.

Révélation du dernier Montreux Comedy festival, Roman se montre aussi à l’aise sur scène que devant les caméras. .

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 11 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When you’re followed by 3 million network subscribers, it’s always best to be adorable! Humor, ages 7 and up Running time 1h15

L’événement Roman Doduik Adorable Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-01-09 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE