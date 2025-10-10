Le voyage de Marco Saint-Amand-Montrond

Le voyage de Marco

Samedi 2026-06-06 20:30:00

2026-06-06

2026-06-06

Avec les élèves des écoles primaires de Saint-Amand-Montrond et les élèves et professeurs du Conservatoire à Rayonnement Communal de Saint-Amand-Montrond. Tout public. Placement libre sans réservation.

Année 1324 sur les quais de Venise. Marco Polo vient de mourir. Le récitant Antonio évoque son ami d’enfance. …J’ai passé de longues heures avec Marco, assis sur ce banc, face à la mer. Et grâce à son talent de conteur, d’innombrables scènes de son fabuleux voyage colorient les pages de mon imagination.

Une œuvre de Sally Gallet créée en 2018.

De la danse médiévale à la musique de Venise, des caravansérails aux insectes du désert de Gobi, de la Chine au Japon, de la peur au courage, douze tableaux exotiques interprétés par des artistes en herbe ou expérimentés, chœurs accompagnés d’un orchestre de 35 musiciens réunis dans une fantastique aventure pour illustrer le Livre des Merveilles. .

English :

With pupils from Saint-Amand-Montrond elementary school and students and teachers from the Conservatoire à Rayonnement Communal de Saint-Amand-Montrond. Open to all. Free admission without reservation.

German :

Mit den Schülern der Grundschulen von Saint-Amand-Montrond und den Schülern und Lehrern des Conservatoire à Rayonnement Communal de Saint-Amand-Montrond. Für alle Zuschauer zugänglich. Freie Platzwahl ohne Reservierung.

Italiano :

Con gli alunni delle scuole elementari di Saint-Amand-Montrond e gli alunni e gli insegnanti del Conservatorio di Saint-Amand-Montrond a Rayonnement Communal. Aperto a tutti. Ingresso libero senza prenotazione.

Espanol :

Con alumnos de las escuelas primarias de Saint-Amand-Montrond y alumnos y profesores del Conservatoire à Rayonnement Communal de Saint-Amand-Montrond. Abierto a todos. Entrada gratuita sin reserva.

