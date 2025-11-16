More Aura Saint-Amand-Montrond
3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Début : Jeudi 2026-05-07
Association des clous
THÉÂTRE CLOWNESQUE ET ACROBATIQUE
Public à partir de 10 ans
Durée 1?h?10
Christine, c’est une boxeuse, un personnage assez masculin en mini-short. C’est une nana avec des jambes de 2 mètres de long. Elle ressemble à Julia Roberts mais elle a un nez de clown et des dents pourries. Obsession de la mort. Obsession de l’amour. Christine est là, dans la vraie vie, avec nous, maintenant, dans l’instant. Mais elle est aussi dans son monde, avec l’énergie de Marry Popins. Christine fume, elle provoque le cancer (c’est écrit sur le paquet), et alors ? C’est comme ça. Elle aime bien le rhum et elle met du rouge à lèvres, elle est belle.
De et avec Véronique Tuailon | Regard exterieur Rémi Luchez | Production Mathilde Menand .
3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
English :
Association des clous
CLOWNING AND ACROBATIC THEATER
Public from 10 years old
Running time 1?h?10
German :
Verein der Nägel
CLOWNESKES UND AKROBATISCHES THEATER
Publikum ab 10 Jahren
Dauer 1?h?10
Italiano :
Associazione dei clown
CLOWNERIE E TEATRO ACROBATICO
Per un pubblico dai 10 anni in su
Durata 1 ora e 10 minuti
Espanol :
Asociación de payasos
CLOWN Y TEATRO ACROBÁTICO
Para público a partir de 10 años
Duración 1h10
