More Aura Saint-Amand-Montrond

More Aura

3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Association des clous

THÉÂTRE CLOWNESQUE ET ACROBATIQUE

Public à partir de 10 ans

Durée 1?h?10

Christine, c’est une boxeuse, un personnage assez masculin en mini-short. C’est une nana avec des jambes de 2 mètres de long. Elle ressemble à Julia Roberts mais elle a un nez de clown et des dents pourries. Obsession de la mort. Obsession de l’amour. Christine est là, dans la vraie vie, avec nous, maintenant, dans l’instant. Mais elle est aussi dans son monde, avec l’énergie de Marry Popins. Christine fume, elle provoque le cancer (c’est écrit sur le paquet), et alors ? C’est comme ça. Elle aime bien le rhum et elle met du rouge à lèvres, elle est belle.

De et avec Véronique Tuailon | Regard exterieur Rémi Luchez | Production Mathilde Menand .

3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr

English :

Association des clous

CLOWNING AND ACROBATIC THEATER

Public from 10 years old

Running time 1?h?10

German :

Verein der Nägel

CLOWNESKES UND AKROBATISCHES THEATER

Publikum ab 10 Jahren

Dauer 1?h?10

Italiano :

Associazione dei clown

CLOWNERIE E TEATRO ACROBATICO

Per un pubblico dai 10 anni in su

Durata 1 ora e 10 minuti

Espanol :

Asociación de payasos

CLOWN Y TEATRO ACROBÁTICO

Para público a partir de 10 años

Duración 1h10

