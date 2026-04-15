Visite d’un musée, La Maison de l’Equateur, Saint-Amand-Montrond
Visite d’un musée, La Maison de l’Equateur, Saint-Amand-Montrond samedi 23 mai 2026.
Visite d’un musée Samedi 23 mai, 19h00 La Maison de l’Equateur Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Visite du musée
La Maison de l’Equateur 10 rue Hôtel Dieu 18200 SAINT-AMAND-MONTROND Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire 06 72 87 57 25 organiser des conférences et des expositions à buts culturels ou éducatifs et entre autre concernant les
habitants et propriétaires de l’Hôtel Godin des Odonais depuis le 18ème siècle Parking à côté du musée
Visite du musée
La Maison de l’Equateur©
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