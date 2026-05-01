Loto solidaire des majorettes Saint-Amand-Montrond
Loto solidaire des majorettes Saint-Amand-Montrond dimanche 10 mai 2026.
Saint-Amand-Montrond
Loto solidaire des majorettes
240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 5 – 5 – 45 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Spécial Championnat d’Europe
Plus de 2700 euros de B.A. à gagner ! Réservation au 06 77 05 51 81 5 .
240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 05 51 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
European Championship Special
L’événement Loto solidaire des majorettes Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-04-29 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
À voir aussi à Saint-Amand-Montrond (Cher)
- More Aura Saint-Amand-Montrond 7 mai 2026
- Visite d’un musée, La Maison de l’Equateur, Saint-Amand-Montrond 23 mai 2026
- Rencontres musicales du Festival d’Ainay-le-Vieil à Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond 24 mai 2026
- Des chantiers de jeunesse au 1er Régiment d’infanterie Saint-Amand-Montrond 24 mai 2026
- Gonzesse Saint-Amand-Montrond 29 mai 2026