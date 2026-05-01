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Loto solidaire des majorettes Saint-Amand-Montrond

Loto solidaire des majorettes Saint-Amand-Montrond

Loto solidaire des majorettes Saint-Amand-Montrond dimanche 10 mai 2026.

Adresse : 240 Rue des Orpailleurs

Ville : 18200 Saint-Amand-Montrond

Département : Cher

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5 5 45 5 Tarif de base plein tarif

Saint-Amand-Montrond

Loto solidaire des majorettes

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 5 – 5 – 45 EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:30:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Spécial Championnat d’Europe
Plus de 2700 euros de B.A. à gagner ! Réservation au 06 77 05 51 81 5  .

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 05 51 81 

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English :

European Championship Special

L’événement Loto solidaire des majorettes Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-04-29 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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