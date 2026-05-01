Saint-Amand-Montrond

Loto solidaire des majorettes

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 5 – 5 – 45 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Spécial Championnat d’Europe

Plus de 2700 euros de B.A. à gagner ! Réservation au 06 77 05 51 81 5 .

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 05 51 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Championship Special

L’événement Loto solidaire des majorettes Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-04-29 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE