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5 chefs au piano Saint-Amand-Montrond

jeudi 17 septembre 2026 · Saint-Amand-Montrond

5 chefs au piano Saint-Amand-Montrond

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
36 Rue de la Brasserie
Ville
18200 Saint-Amand-Montrond
Département
Cher
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Saint-Amand-Montrond

5 chefs au piano

36 Rue de la Brasserie Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-17 12:00:00
fin : 2026-09-17 13:30:00

Date(s) :
2026-09-17

5 Chefs au piano est un événement culinaire et convivial lancé par cinq chefs issus des associations Habitat Jeunes en région Centre-Val de Loire (URHAJ).
Le concept est à la fois simple et ambitieux cinq chefs cuisiniers vont imaginer, accompagnés de leurs équipes, un menu inspiré des tableaux et de la vie du peintre, puisées dans un précieux témoignage historico-culinaire, le carnet de recettes de Marguerite, la cuisinière de Claude Monet.
Leur objectif ? Sublimer des produits simples et locaux pour démontrer que leur savoir-faire constitue un véritable art culinaire et offrir une cuisine de qualité, accessible à tous, fidèle aux valeurs de solidarité et de partage de l’économie sociale et solidaire. 15  .

36 Rue de la Brasserie Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 62 01 30 

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English :

5 Chefs au piano is a culinary and social event launched by five chefs from Habitat Jeunes associations in the Centre-Val de Loire region (URHAJ).

L’événement 5 chefs au piano Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-08-23 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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