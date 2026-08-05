5 chefs au piano Saint-Amand-Montrond
jeudi 17 septembre 2026 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
5 chefs au piano
36 Rue de la Brasserie Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-17 12:00:00
fin : 2026-09-17 13:30:00
Date(s) :
2026-09-17
5 Chefs au piano est un événement culinaire et convivial lancé par cinq chefs issus des associations Habitat Jeunes en région Centre-Val de Loire (URHAJ).
Le concept est à la fois simple et ambitieux cinq chefs cuisiniers vont imaginer, accompagnés de leurs équipes, un menu inspiré des tableaux et de la vie du peintre, puisées dans un précieux témoignage historico-culinaire, le carnet de recettes de Marguerite, la cuisinière de Claude Monet.
Leur objectif ? Sublimer des produits simples et locaux pour démontrer que leur savoir-faire constitue un véritable art culinaire et offrir une cuisine de qualité, accessible à tous, fidèle aux valeurs de solidarité et de partage de l’économie sociale et solidaire. 15 .
36 Rue de la Brasserie Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 62 01 30
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English :
5 Chefs au piano is a culinary and social event launched by five chefs from Habitat Jeunes associations in the Centre-Val de Loire region (URHAJ).
L’événement 5 chefs au piano Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-08-23 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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