Visite libre des collections permanentes, Musée Saint-Vic, Saint-Amand-Montrond

Informations pratiques

Visite libre des collections permanentes 19 et 20 septembre Musée Saint-Vic Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construit au XIIIᵉ siècle, cet hôtel particulier était la résidence des abbés commendataires de l’abbaye de Noirlac. Le nom de Saint-Vic est donné en référence à Saint Guy. Au cours du XVIIᵉ siècle, il est transformé en couvent jusqu’à la révolution où l’État y installa la prison. La prison est fermée entre 1934 et 1938.

Un premier musée voit le jour au sein de la mairie. Il a été dans un premier temps uniquement composé des archives de la ville et cela vers 1830, puis créé suite au don de Monsieur Xavier Auclair vers 1880, ouvert uniquement sur demande, le tout dans une armoire de la Mairie. En 1916, une salle de la Mairie lui est entièrement dévolue à l’initiative de Monsieur Chavaillon, mais aussi de Messieurs Malard et Laguérenne. En 1922, un inventaire officiel de la collection Auclair est rédigé.

Il faut attendre 1940 pour que la municipalité transfert le Musée dans l’hôtel Saint-Vic, après suppression de la prison. L’inauguration a lieu en juin 1940. Le Musée s’installe au rez-de-chaussée, l’École de dessin est alors au premier étage. Il faut attendre les années 70 pour que le musée dispose de la totalité du bâtiment.

Musée Saint-Vic Cours Manuel, 18200 Saint-Amand-Montrond, France Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire 0248965520 http://www.ville-saint-amand-montrond.fr/le-musee-saint-vic-f-70.html Le Musée municipal a été fondé au début du XXe siècle par Théogène Chavaillon. Le nom de Saint-Vic est donné en référence à Saint-Guy.

Tour à tour maison de ville des abbés commendataires de Noirlac, couvent de femmes, prison, cet édifice, niché aux confins d’un merveilleux jardin, regroupe les collections du musée de Saint-Amand-Montrond depuis 1938. Le livre de Saint-Amand-Montrond se feuillette ici du paléolithique à la seconde guerre mondiale, en passant par l’époque gallo-romaine, les XIe, XIIe, XVe siècles et les traditions populaires. La visite permet de découvrir quelques pièces rares illustrant le riche passé de cette partie du Berry. Autoroute A71, sortie Saint-Amand-Montrond à 5 km du musée, 250 km de Paris, 140 km de Clermont-Ferrand

Construit au XIIIᵉ siècle, cet hôtel particulier était la résidence des abbés commendataires de l’abbaye de Noirlac.

©ville de saint-amand-montrond