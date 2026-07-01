Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

Atelier dessin et aquarelle botanique

12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Atelier animé par Jonathan

Sur inscription 20 .

12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire marine@lacourteechellelebar.fr

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English :

Workshop led by Jonathan

L’événement Atelier dessin et aquarelle botanique Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-03 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE