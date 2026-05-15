Saint-Amand-Montrond

Descentes du Cher en canoë

871 Route de Bourges Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-19 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20 2026-08-23 2026-08-25

Venez découvrir le Cher et ses rives.

Parcours de 10 km les 28/06, 8, 16 (bocage) , 19 et 30 (semi-nocturne) juillet, 20 (bocage), 23 et 25 août.

Parcours de 15 km (apporter pique nique) 9 juillet et 6 août 15 .

871 Route de Bourges Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 83 19 departement.sports@ville-saint-amand-montrond.fr

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English :

Come and discover the Cher river and its banks.

L’événement Descentes du Cher en canoë Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-05-15 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE