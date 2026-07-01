AGENDA · Saint-Amand-Montrond
Atelier échecs Saint-Amand-Montrond
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
Atelier échecs
12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Animé par Wilfrid
Sur inscription 10 .
12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire
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English :
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L’événement Atelier échecs Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-03 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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