Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

Atelier échecs

12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Animé par Wilfrid

Sur inscription 10 .

12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire

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English :

Hosted by Wilfrid

L’événement Atelier échecs Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-03 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE