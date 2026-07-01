AGENDA · Saint-Amand-Montrond
Goûter conté avec Colombe Saint-Amand-Montrond
mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
Goûter conté avec Colombe
12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Sur inscription
Goûter compris 10 .
12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire marine@lacourteechellelebar.fr
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English :
On registration
L’événement Goûter conté avec Colombe Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-03 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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