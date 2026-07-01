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Goûter conté avec Colombe Saint-Amand-Montrond

mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Amand-Montrond

Goûter conté avec Colombe Saint-Amand-Montrond

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
12 Rue Porte Mutin
Ville
18200 Saint-Amand-Montrond
Département
Cher
Tarif
10 10 10 Tarif enfant

Saint-Amand-Montrond

Goûter conté avec Colombe

12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Sur inscription
Goûter compris 10  .

12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire   marine@lacourteechellelebar.fr

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English :

On registration

L’événement Goûter conté avec Colombe Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-03 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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