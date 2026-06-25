Live à Montagnac Concerts gratuits Saint-Amand-Montrond
Live à Montagnac Concerts gratuits Saint-Amand-Montrond jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Amand-Montrond
Live à Montagnac Concerts gratuits
Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
5 dates du 9 juillet au 20 août pour des soirées festives
9 /07 Rock seventies avec Pincanha de Chernobill, 16/07 Cover Rock 2000 2010 avec Fingers, 23/07 Pop rock et jazz swing avec Ze tubes, 06/08 Funk festif avec La Menace, 20/08 Rock psychédélique avec Centro Da Terra. .
Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 11 33
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English :
5 dates from July 9 to August 20 for festive evenings
L’événement Live à Montagnac Concerts gratuits Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-06-25 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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