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Live à Montagnac Concerts gratuits Saint-Amand-Montrond

Live à Montagnac Concerts gratuits Saint-Amand-Montrond

Live à Montagnac Concerts gratuits Saint-Amand-Montrond jeudi 9 juillet 2026.

Ville
18200 Saint-Amand-Montrond
Département
Cher
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
Gratuit

Saint-Amand-Montrond

Live à Montagnac Concerts gratuits

Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

5 dates du 9 juillet au 20 août pour des soirées festives
9 /07 Rock seventies avec Pincanha de Chernobill, 16/07 Cover Rock 2000 2010 avec Fingers, 23/07 Pop rock et jazz swing avec Ze tubes, 06/08 Funk festif avec La Menace, 20/08 Rock psychédélique avec Centro Da Terra.   .

Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 11 33 

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English :

5 dates from July 9 to August 20 for festive evenings

L’événement Live à Montagnac Concerts gratuits Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-06-25 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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