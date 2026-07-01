AGENDA · Saint-Amand-Montrond
Exposition Le vélo sous toutes ses formes Saint-Amand-Montrond
vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
Exposition Le vélo sous toutes ses formes
10 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
avec Pascal Vigot
.
10 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 87 57 25 preaultpascal@gmail.com
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English :
with Pascal Vigot
L’événement Exposition Le vélo sous toutes ses formes Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-15 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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