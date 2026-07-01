Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

Exposition Le vélo sous toutes ses formes

10 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

avec Pascal Vigot

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10 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 87 57 25 preaultpascal@gmail.com

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English :

with Pascal Vigot

L’événement Exposition Le vélo sous toutes ses formes Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-15 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE