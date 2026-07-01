UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Amand-Montrond

Exposition Le vélo sous toutes ses formes Saint-Amand-Montrond

vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Amand-Montrond

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
10 Rue Hôtel Dieu
Ville
18200 Saint-Amand-Montrond
Département
Cher
Tarif

Saint-Amand-Montrond

Exposition Le vélo sous toutes ses formes

10 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :
2026-07-24

avec Pascal Vigot
  .

10 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 87 57 25  preaultpascal@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

with Pascal Vigot

L’événement Exposition Le vélo sous toutes ses formes Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-15 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

À voir aussi à Saint-Amand-Montrond (Cher)