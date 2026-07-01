Quartier dété mercredi 22 juillet Saint-Amand-Montrond
mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
Quartier dété mercredi 22 juillet
Rue de Verdun Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
De 15h à 18h30 activités
À 18h30 spectacle
Évènement gratuit et ouvert à tous.
Mercredi 22 juillet à partir de 15h
Quartier des Buissonnets, rue de Verdun
Journée gratuite et ouverte à tous !
• De 15h à 18h30 activités •
Zone de gratuité jeux
– Jeux de joute | par Anim’air
Jeux de kermesse
– Pêche aux canard , course en sac, éponges mouillées, course plateau | par le CCAS et le FJT
– Blind test | par le Loccal
– Mandalas | par le GEM Galaxy
– Animation vélos | par l’ALSH
– Molky, pétanque, ping pong, tatouage éphémères | par le Loccal
– à 17h30 initiation de danse country | par American country
• À 18h30 spectacle •
– Des fourmis dans les pieds | par Décibal
Tout public ; bal en famille ; durée 1h .
Rue de Verdun Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 25 62 14 63
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English :
From 3:00 p.m. to 6:30 p.m.: activities
6:30 p.m.: show
Free event open to everyone.
L’événement Quartier dété mercredi 22 juillet Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-08 par BERRY
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