Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

Quartier dété mercredi 22 juillet

Rue de Verdun Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

De 15h à 18h30 activités

À 18h30 spectacle

Évènement gratuit et ouvert à tous.

Mercredi 22 juillet à partir de 15h

Quartier des Buissonnets, rue de Verdun

Journée gratuite et ouverte à tous !

• De 15h à 18h30 activités •

Zone de gratuité jeux

– Jeux de joute | par Anim’air

Jeux de kermesse

– Pêche aux canard , course en sac, éponges mouillées, course plateau | par le CCAS et le FJT

– Blind test | par le Loccal

– Mandalas | par le GEM Galaxy

– Animation vélos | par l’ALSH

– Molky, pétanque, ping pong, tatouage éphémères | par le Loccal

– à 17h30 initiation de danse country | par American country

• À 18h30 spectacle •

– Des fourmis dans les pieds | par Décibal

Tout public ; bal en famille ; durée 1h .

Rue de Verdun Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 25 62 14 63

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English :

From 3:00 p.m. to 6:30 p.m.: activities

6:30 p.m.: show

Free event open to everyone.

L’événement Quartier dété mercredi 22 juillet Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-08 par BERRY