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AGENDA · Saint-Amand-Montrond

Atelier Art postal Saint-Amand-Montrond

jeudi 16 juillet 2026 · Saint-Amand-Montrond

Atelier Art postal Saint-Amand-Montrond

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
12 Rue Porte Mutin
Ville
18200 Saint-Amand-Montrond
Département
Cher
Tarif

Saint-Amand-Montrond

Atelier Art postal

12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :
2026-07-16

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À partir de 8 ans, sur inscription, matériel fourni   .

12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire   marine@lacourteechellelebar.fr

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L’événement Atelier Art postal Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-03 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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