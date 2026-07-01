Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

Quartier dété mercredi 29 juillet

Musée Saint Vic, cours Manuel Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

De 15h à 18h30 activités

À 18h30 spectacle

Évènement gratuit et ouvert à tous.

• De 15h à 18h30 activités •

Zone de gratuité jeux

– Atelier dessin | par le Loccal

– Concours de dessin | par le FJT

– Stand d’informations | par Vie Libre

– Découverte de la Micro-Folie musée numérique, jeux et activités créatives | par la Ville de St-Amand-Montrond, à la bibliothèque

– Exposition George Sand | par la Ville de St-Amand-Montrond, au musée Saint Vic

– Mandalas | par le GEM Galaxy

– Atelier dessin croquis | par Thibaud Thiercelin

– Le voccal | par Remi

– Quizz super héros | par le CCAS

– Lecture | par la Ville de St-Amand-Montrond, à la bibliothèque

– Atelier béton cellulaire | par la Maison du cœur

– à 15h30 Les grannies du Clos | par le Béguinage

• À 18h30 spectacle •

– Caravane Juk’box | par les Frères scopitone

Tout public ; musique .

Musée Saint Vic, cours Manuel Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 25 62 14 63

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English :

From 3:00 p.m. to 6:30 p.m.: activities

6:30 p.m.: show

Free event open to everyone.

L’événement Quartier dété mercredi 29 juillet Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-08 par BERRY