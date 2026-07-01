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Quartier dété mercredi 29 juillet Saint-Amand-Montrond

mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Amand-Montrond

Quartier dété mercredi 29 juillet Saint-Amand-Montrond

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Adresse
Musée Saint Vic, cours Manuel
Ville
18200 Saint-Amand-Montrond
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Saint-Amand-Montrond

Quartier dété mercredi 29 juillet

Musée Saint Vic, cours Manuel Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

De 15h à 18h30 activités
À 18h30 spectacle
Évènement gratuit et ouvert à tous.
• De 15h à 18h30 activités •
Zone de gratuité jeux
– Atelier dessin | par le Loccal
– Concours de dessin | par le FJT
– Stand d’informations | par Vie Libre
– Découverte de la Micro-Folie musée numérique, jeux et activités créatives | par la Ville de St-Amand-Montrond, à la bibliothèque
– Exposition George Sand | par la Ville de St-Amand-Montrond, au musée Saint Vic
– Mandalas | par le GEM Galaxy
– Atelier dessin croquis | par Thibaud Thiercelin
– Le voccal | par Remi
– Quizz super héros | par le CCAS
– Lecture | par la Ville de St-Amand-Montrond, à la bibliothèque
– Atelier béton cellulaire | par la Maison du cœur
– à 15h30 Les grannies du Clos | par le Béguinage

• À 18h30 spectacle •
– Caravane Juk’box | par les Frères scopitone
Tout public ; musique   .

Musée Saint Vic, cours Manuel Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 25 62 14 63 

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English :

From 3:00 p.m. to 6:30 p.m.: activities
6:30 p.m.: show
Free event open to everyone.

L’événement Quartier dété mercredi 29 juillet Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-08 par BERRY

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