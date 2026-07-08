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Fabrique ton gâteau de bonbons Saint-Amand-Montrond

mardi 21 juillet 2026 · Saint-Amand-Montrond

Fabrique ton gâteau de bonbons Saint-Amand-Montrond

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
12 Rue Porte Mutin
Ville
18200 Saint-Amand-Montrond
Département
Cher
Tarif
15 15 15 Tarif enfant

Saint-Amand-Montrond

Fabrique ton gâteau de bonbons

12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 15:30:00
fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Animé par Jérémie
Sur inscription, matériel fourni. à partir de 4 ans 15  .

12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire   marine@lacourteechellelebar.fr

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English :

Hosted by Jérémie

L’événement Fabrique ton gâteau de bonbons Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-03 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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