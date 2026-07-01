Quartier dété mercredi 15 juillet Saint-Amand-Montrond
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
Quartier dété mercredi 15 juillet
Rue René Sadrin Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
De 15h à 18h30 activités
À 18h30 spectacle
Évènement gratuit et ouvert à tous.
Mercredi 15 juillet à partir de 15h
Quartier Didier Gerbaud, rue René Sadrin
Gratuit et ouvert à tous
De 15h à 18h30 activités •
Zone de gratuité jeux
– Jeux de société | par la ludothèque MICADO
Jeux de kermesse :
– Pêche à la ligne, planche à savon, jeux des baguettes, jeux d’anneaux | par le CCAS et le Loccal
– Mandalas | par le GEM Galaxy
– Structure gonflable
– Stand d’informations | par Vie Libre
– Radio | par le Média Van
– de 15h30 danse adaptée | par le Béguinage
• À 18h30 spectacles •
– Les 5 couronnes | par le chantier des comédiens amateurs, écrit et mis en scène par Colombe Duval
Public à partir de 8 ans ; théâtre amateur ; 30 minutes
– L’homme canon | Compagnie Les petits détournements
Tout public ; théâtre burlesque ; durée 50 minutes .
Rue René Sadrin Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 25 62 14 63
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English :
From 3:00 p.m. to 6:30 p.m.: activities
6:30 p.m.: show
Free event open to everyone.
L’événement Quartier dété mercredi 15 juillet Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-08 par BERRY
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