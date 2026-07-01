Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

Quartier dété mercredi 15 juillet

Rue René Sadrin Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

De 15h à 18h30 activités

À 18h30 spectacle

Évènement gratuit et ouvert à tous.

Mercredi 15 juillet à partir de 15h

Quartier Didier Gerbaud, rue René Sadrin

Gratuit et ouvert à tous

De 15h à 18h30 activités •

Zone de gratuité jeux

– Jeux de société | par la ludothèque MICADO

Jeux de kermesse :

– Pêche à la ligne, planche à savon, jeux des baguettes, jeux d’anneaux | par le CCAS et le Loccal

– Mandalas | par le GEM Galaxy

– Structure gonflable

– Stand d’informations | par Vie Libre

– Radio | par le Média Van

– de 15h30 danse adaptée | par le Béguinage

• À 18h30 spectacles •

– Les 5 couronnes | par le chantier des comédiens amateurs, écrit et mis en scène par Colombe Duval

Public à partir de 8 ans ; théâtre amateur ; 30 minutes

– L’homme canon | Compagnie Les petits détournements

Tout public ; théâtre burlesque ; durée 50 minutes .

Rue René Sadrin Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 25 62 14 63

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English :

From 3:00 p.m. to 6:30 p.m.: activities

6:30 p.m.: show

Free event open to everyone.

L’événement Quartier dété mercredi 15 juillet Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-08 par BERRY