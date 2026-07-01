Summer Party Saint-Amand-Montrond
vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
Summer Party
300 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Venez nombreux pour une soirée festive et mémorable !
DJ STORM K pour une ambiance électrisante
Snacks pour se régaler.
Bouées, animations et bonne humeur au bord de l’eau
Tarif 8€ Maillot de bain obligatoire, amis et famille bienvenus ! 8 .
300 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 59 70
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English :
We hope to see many of you there for a festive and memorable evening!
L’événement Summer Party Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-02 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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