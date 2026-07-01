Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

Summer Party

300 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Venez nombreux pour une soirée festive et mémorable !

DJ STORM K pour une ambiance électrisante

Snacks pour se régaler.

Bouées, animations et bonne humeur au bord de l’eau

Tarif 8€ Maillot de bain obligatoire, amis et famille bienvenus ! 8 .

300 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 59 70

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English :

We hope to see many of you there for a festive and memorable evening!

L’événement Summer Party Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-02 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE