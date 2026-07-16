Écoutez-vous lire : Dans le jardin de George Sand, Bibliothèque municipale Isabel Godin, Saint-Amand-Montrond
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque municipale Isabel Godin · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Écoutez-vous lire : Dans le jardin de George Sand Vendredi 18 septembre, 15h30 Bibliothèque municipale Isabel Godin Cher
15 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00
En collaboration avec la bibliothèque municipale, le musée Saint-Vic et la Micro-folie, vous proposent un moment de lecture devant les œuvres du musée numérique.
Bibliothèque municipale Isabel Godin 31 Cr Manuel, 18200 Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire
En collaboration avec la bibliothèque municipale, le musée Saint-Vic et la Micro-folie, vous proposent un moment de lecture devant les œuvres du musée numérique.
©CC0 Paris Musées / Musée de la Vie Romantique
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